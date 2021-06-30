Требуется внести изменения в уже существующий логотип проекта. Основная задача заключается в улучшении качества исполнения при сохранении идеи. Ожидается, что фрилансер предложит решения по корректировке дизайна логотипа.
Нужен логотип для сайта психотерапевта
Нужен логотип для сайта психотерапевта
Цвет не принципиально, но важно, чтобы хорошо смотрелся в черно-белом
Может состоять из таких фрагментов: Кровать, синица (птица), окно Skype/Zoom
Возможно Имя и Фамилия: Анастасия Синицына (русскими буквами)
Идея —логотип должен отражать то, чем я занимаюсь (психотерапия) показывать что я врач, моя фамилия Синицына(поэтому часто называют синица), я работаю часто онлайн(любой месенджер) прям из кровати(очень удобно)
• Хочу, чтобы был запоминающийся элемент.
• Чтобы был простым, чтобы легче запомниться.
• Настроение моего логотипа - что-то необычное, интересное, хочется прочитать, узнать
• Не хочу слишком вычурного дизайна
• Хочу простой и легкий логотип с читабельным шрифтом
Здесь собраны логотипы которые нравятся:
https://www.notion.so/db98ddd3191046bda4052ff78bc0e903
Не хочу: загогулен, цветочков, бантиков, солнышек, перечеркнутых или подчеркнутых текстов.
Нужны исходные файлы:
- для печати (вектор eps, ai)
- для интернета (вектор svg + растр png, psd)
Заявки фрилансеров
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