# 1 — $ 50

Нужен логотип для сайта психотерапевта

Цвет не принципиально, но важно, чтобы хорошо смотрелся в черно-белом

Может состоять из таких фрагментов: Кровать, синица (птица), окно Skype/Zoom

Возможно Имя и Фамилия: Анастасия Синицына (русскими буквами)

Идея —логотип должен отражать то, чем я занимаюсь (психотерапия) показывать что я врач, моя фамилия Синицына(поэтому часто называют синица), я работаю часто онлайн(любой месенджер) прям из кровати(очень удобно)

• Хочу, чтобы был запоминающийся элемент.

• Чтобы был простым, чтобы легче запомниться.

• Настроение моего логотипа - что-то необычное, интересное, хочется прочитать, узнать

• Не хочу слишком вычурного дизайна

• Хочу простой и легкий логотип с читабельным шрифтом

Здесь собраны логотипы которые нравятся:

https://www.notion.so/db98ddd3191046bda4052ff78bc0e903

Не хочу: загогулен, цветочков, бантиков, солнышек, перечеркнутых или подчеркнутых текстов.

Нужны исходные файлы:

- для печати (вектор eps, ai)

- для интернета (вектор svg + растр png, psd)