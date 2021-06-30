Нужен логотип

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Завершен10 заявок312 просмотров

Нужен логотип для лайтбокса (который будет на стойке самообслуживания кофейного аппарата).

Во вложение пример, вместо зерна должен быть мой логотип

4 года назад
Aurelio_Conte
Алексей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

Камилла
 
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amina-v
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