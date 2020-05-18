Требуется внести изменения в существующую презентацию: изменить цветовую схему, сделать текст более читабельным. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.
- Презентации12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен логотип для лайтбокса (который будет на стойке самообслуживания кофейного аппарата). Во вложение пример, вместо зерна должен быть мой логотипЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Планируется благотворительное мероприятие с помощью подписчиков моего аккаунта https://www.instagram.com/aurelio_conte/?hl=ru А именно зарыбление водоемов. Нужно методом голосования в сторис определить 1. Какой регион РФ 2. Какой водоем 3. Кто ответственный ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, нужен логотип для узнаваемости. Веду блог в инстграм о рыбалке, так же есть канал на ютубе. Локоть планирую использовать в виде наклейки на авто (Pajero 4). Аватарки соц. сетей. (в ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать рекламные видео креативы для личного блога о рыбалке. Нужно сделать 2 варианта 1 формата Форматы: 1) Инста лента (1:1) Основные требования: 1) ...Видеомонтаж44 заявкиЗакрыт5 лет назад