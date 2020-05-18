Aurelio_Conte

Алексей Aurelio_Conte

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Переделать презентацию

    Требуется внести изменения в существующую презентацию: изменить цветовую схему, сделать текст более читабельным. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.

    Презентации12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен логотип

    Нужен логотип для лайтбокса (который будет на стойке самообслуживания кофейного аппарата). Во вложение пример, вместо зерна должен быть мой логотип

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать 5 картинок для сторис Instagram

    Планируется благотворительное мероприятие с помощью подписчиков моего аккаунта https://www.instagram.com/aurelio_conte/?hl=ru А именно зарыбление водоемов.  Нужно методом голосования в сторис определить 1. Какой регион РФ 2. Какой водоем  3. Кто ответственный ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен логотип

    Добрый день, нужен логотип для узнаваемости.  Веду блог в инстграм о рыбалке, так же есть канал на ютубе.  Локоть планирую использовать в виде наклейки на авто (Pajero 4). Аватарки соц. сетей. (в ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$13
10 баллов
3 года назад
Создать 5 картинок для сторис Instagram
Всё хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Работу выполнила за отлично
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Нужен логотип
Сотрудничество прошло успешно - четкое задание, быстрая обратная связь и моментальная оплата. Спасибо за проект!
РЕКОМЕНДУЮ! 1) Работа выполнена в срок. 2) Всегда на связи 3) Было предложено достаточное количество вариантов 4) Корректировки произведены быстро и качественно ВСЕ ОЧЕНЬ КРУТО!
Ответный отзыв