Планируется благотворительное мероприятие с помощью подписчиков моего аккаунта https://www.instagram.com/aurelio_conte/?hl=ru

А именно зарыбление водоемов.

Нужно методом голосования в сторис определить

1. Какой регион РФ

2. Какой водоем

3. Кто ответственный

4. Какую рыбу запускать

5. Какая сумма необходима

Соответсвенно от Вас требуется создание 5 красивых стори по тематике рыбалка учитывая данные вопросы для голосования.

К примеру 1 сторис - тематика рыбалка (как и во всех остальных) + отобразить каким-то образом вопрос в картинке 1. Какой регион РФ. К ПРИМЕРУ карта Росси на заднем фоне.

и так далее по 5 пунктам