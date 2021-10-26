Требуется создать уникальные иллюстрации персонажей, включая такие элементы, как собачка с различными аксессуарами: шляпами, очками и предметами в руках. Используйте вашу фантазию для разработки интересных и оригинальных персонажей и объектов для них.
Создать 5 картинок для сторис Instagram
Планируется благотворительное мероприятие с помощью подписчиков моего аккаунта https://www.instagram.com/aurelio_conte/?hl=ru
А именно зарыбление водоемов.
Нужно методом голосования в сторис определить
1. Какой регион РФ
2. Какой водоем
3. Кто ответственный
4. Какую рыбу запускать
5. Какая сумма необходима
Соответсвенно от Вас требуется создание 5 красивых стори по тематике рыбалка учитывая данные вопросы для голосования.
К примеру 1 сторис - тематика рыбалка (как и во всех остальных) + отобразить каким-то образом вопрос в картинке 1. Какой регион РФ. К ПРИМЕРУ карта Росси на заднем фоне.
и так далее по 5 пунктам
Выбранный исполнитель
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