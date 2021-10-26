Создать 5 картинок для сторис Instagram

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Завершен10 заявок1015 просмотров

Планируется благотворительное мероприятие с помощью подписчиков моего аккаунта https://www.instagram.com/aurelio_conte/?hl=ru

А именно зарыбление водоемов. 

Нужно методом голосования в сторис определить

1. Какой регион РФ

2. Какой водоем 

3. Кто ответственный

4. Какую рыбу запускать

5. Какая сумма необходима

Соответсвенно от Вас требуется создание 5 красивых стори по тематике рыбалка учитывая данные вопросы для голосования.

К примеру 1 сторис - тематика рыбалка (как и во всех остальных) + отобразить каким-то образом вопрос в картинке 1. Какой регион РФ. К ПРИМЕРУ карта Росси на заднем фоне.

и так далее по 5 пунктам

4 года назад
Aurelio_Conte
Алексей 
35 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
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4 года назад
$13
1 день
Работу выполнила за отлично
Всё хорошо, рекомендую к сотрудничеству!

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