Нарисовать иллюстрацию 3D

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Закрыт1 заявка586 просмотров

Xочу на сайт добавить большую иллюстрацию в 3D. Идея по типу как на фото. 

Только вместо телефона должен быть бетотонасос в и ниже подобие строительной площадки, куда он через шланг заливает бетон.

Бюджет обговаривается.

4 года назад
starburg2
Евгений 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
день назад
53 отзыва
4 года назад

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