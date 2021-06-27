Требуется разработка иллюстраций и рисунков на основе примеров из предоставленного документа. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям. Убедитесь, что все требования учтены в процессе работы.
Арт в стиле Sci-Fi , 360 градусов
Нужно сделать подобное изображение https://2050.earth/artworks/shanghai-2050
Арт в стиле Sci-Fi (научная фантастика) , 360 градусов, чтобы также можно было крутить как на примере по ссылке выше. Если не ошибаюсь это делают в After Effects. Крутить на сайте я его уже сам буду, для этого код писать нужно, я сам программист.
Думаю, дома эти можно и при помощи фотобаша сделать, а рисовать наверно надо будет людей, нужно похожее изображение сделать. Также можете свои идеи предложить.
Референсы скину чуть позже потенциальному кандидату.
!!! И сориентируйте примерно по стоимости, сколько выйдет
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