Арт в стиле Sci-Fi , 360 градусов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки676 просмотров

Нужно сделать подобное изображение https://2050.earth/artworks/shanghai-2050

Арт в стиле Sci-Fi (научная фантастика) , 360 градусов, чтобы также можно было крутить как на примере по ссылке выше. Если не ошибаюсь это делают в After Effects. Крутить на сайте я его уже сам буду, для этого код писать нужно, я сам программист.

Думаю, дома эти можно и при помощи фотобаша сделать, а рисовать наверно надо будет людей, нужно похожее изображение сделать. Также можете свои идеи предложить.

Референсы скину чуть позже потенциальному кандидату.

!!! И сориентируйте примерно по стоимости, сколько выйдет

4 года назад
Alexorvi2
Павел 
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