Требуется создать аниме-арт по пояс на основе предоставленного персонажа. Ожидаются изменения и дополнения по желанию. Стиль рисовки будет предоставлен. Результат должен быть в формате с сохранением всех слоев для дальнейшей анимации. Бюджет от 100 до 300.