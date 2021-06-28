Фирма в Стамбуле ищет аэрографистов для постоянной работы по росписи пластика. Требуется опыт работы не менее года и аккуратность. Перелет и проживание оплачиваются.
Обрисовать в Иллюстраторе план
https://drive.google.com/file/d/1eQeciehxnDpZNdhvZ-EYBwBDXbODUTLL/view?usp=sharing
обрисовать нужно только план и номера на самом плане.
Подписи в левой части делать не нужно.
Выбранный исполнитель
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