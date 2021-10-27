Требуется создать иллюстрацию в стиле, аналогичном приложенному примеру. Изображение должно включать людей (мужчина, женщина, дети, продавец) в полный рост, без рамок и обрамлений. Формат - А4 вертикально, частичная раскраска. Векторный стиль приветствуется, персонажи могут быть изображены отдельно.
Иллюстрация для сайта Jack
Чернокожий мальчик, изображенный полностью и в профиль, тянется и касается пальцем Земной шар. Мальчик расположен
слева, планета справа. На Земном шаре после касания появляется область, пятно,
своего рода слой идущий от того места, где мальчик касается шара (или вот-вот
коснется) и это область становится цифровой (нужен футуристический эффект как в
матрице или фильмах scifi). Касание имеет символическое значение и показывает влияние мальчика на мир. От касания может идти «волна» как часть эффекта. Внешний вид мальчика - casual с интересными стильными деталями ИЛИ стиль растрепанного IT-шника.
Опция: мальчик находится чуть ниже уровня Земного шара, поэтому вынужден немного тянутся к шару.
В руке у мальчика может быть какая-нибудь техника, чтобы подчеркнуть связь идеи с IT, например ноутбук, но он может быть полузакрыт или закрыт, или опущен вниз с рукой, мальчик фокусируется на Земном
шаре.
Возможны интерпретации художника на эту идею.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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