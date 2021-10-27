Иллюстрация для сайта Jack

Чернокожий мальчик, изображенный полностью и в профиль, тянется и касается пальцем Земной шар. Мальчик расположен

слева, планета справа. На Земном шаре после касания появляется область, пятно,

своего рода слой идущий от того места, где мальчик касается шара (или вот-вот

коснется) и это область становится цифровой (нужен футуристический эффект как в

матрице или фильмах scifi). Касание имеет символическое значение и показывает влияние мальчика на мир. От касания может идти «волна» как часть эффекта. Внешний вид мальчика - casual с интересными стильными деталями ИЛИ стиль растрепанного IT-шника.

Опция: мальчик находится чуть ниже уровня Земного шара, поэтому вынужден немного тянутся к шару.

В руке у мальчика может быть какая-нибудь техника, чтобы подчеркнуть связь идеи с IT, например ноутбук, но он может быть полузакрыт или закрыт, или опущен вниз с рукой, мальчик фокусируется на Земном

шаре.

Возможны интерпретации художника на эту идею.