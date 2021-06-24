Необходимо уникализировать анатомический плакат.

1) Все изображения на плакате должны быть перерисованы в одной стилистике, сохраняя при этом все элементы изображенные на картинке. Готовый плакат должен максимально отличатся от исходника. Можно использовать другие цвета/оттенки.

2) Если на плакате несколько изображений, их нужно разместить в другом порядке (изменить расположение). Чтобы плакат как можно больше оличался от исходника, некоторые изображения можно сделать больше.

3) Отрисованные изображения должны состоять как минимум из 3-х слоев: контур, заливка (цвет) и тени. Это минимум, можно больше. Пример: Плакат - http://joxi.ru/DrlRdwVHya7gw2 , слои - http://joxi.ru/Y2LBwd0cE0a56r, http://joxi.ru/brRGw36iOjxv0m, http://joxi.ru/Dr8jqGETMeROD2, http://joxi.ru/p27vJl7HNeP1Ym

4) Шрифт для заголовка Arial Narrow, размер 70 пт. Сноски - Arial Narrow, размер от 18 до 20 пт (смотрите сами как лучше, на некоторых плакатах где много текста можно использовать меньший шрифт).

5) Подписи (сноски) должны находится на тех же местах как в исходнике. За исключением отдельного текста. При этом изменение порядка не должно нарушать логическое повествование плаката. Каждая стрелка/текст - отдельный слой. Толщина не более 2 пикселей.

6) Текст уникализировать не нужно, используем тот же что и в исходнике. ТЕКСТ САМОСТОЯТЕЛЬНО С ПЛАКАТА ПЕРЕПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО. Я буду присылать текст в вордовском файле.

7) В файле должна сохранятся структура. Текст, сноски и изображения в отдельных папках - http://joxi.ru/vAWvBkZHOLg7R2

8) Плакат для печати, размер А1. Исходник с границами я скину.