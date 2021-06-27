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  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок959 просмотров

Добрый день!

Расписали что нам необходимо в файле с примерами: https://docs.google.com/document/d/1DZZRWcvWa2h7itqlP53jP_K9mF7AKTPQrMXfeO4Hy_I/edit

Отпишите, пожалуйста по нему.

Спасибо!

4 года назад
AnetaGalis
Анета 
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