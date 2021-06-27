Требуется уникализировать анатомический плакат: перерисовать изображения в единой стилистике, изменить их порядок и размер. Иллюстрации должны состоять минимум из 3 слоев: контур, заливка и тени. Шрифт заголовка - Arial Narrow, размер 70 пт. Сноски сохраняются на местах исходника. Плакат должен быть готов к печати формата А1.