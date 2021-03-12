Cделаю иллюстрацию с любым персонажем или наклейки для вас.

Художник-самоучка, я люблю рисовать разных персонажей и наклейки. Cделаю иллюстрацию с любым персонажем! Я в основном фокусируюсь на иллюстрациях персонажей по пояс или в полный рост, но ещё я умею рисовать стикеры и открытки. Также владею некоторыми навыками фотошопа и иллюстратора, могу помочь и с мемами, и с редактурой)