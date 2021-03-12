Hungry-ugh

Юлия Hungry-ugh

 
22 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Cделаю иллюстрацию с любым персонажем или наклейки для вас.

Художник-самоучка, я люблю рисовать разных персонажей и наклейки. Cделаю иллюстрацию с любым персонажем! Я в основном фокусируюсь на иллюстрациях персонажей по пояс или в полный рост, но ещё я умею рисовать стикеры и открытки. Также владею некоторыми навыками фотошопа и иллюстратора, могу помочь и с мемами, и с редактурой)

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
guest_16286834551707
2 года в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
2 года назад
Портрет
Советую!
отлично)
Ответный отзыв
inaurizov
Ильяс 
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Нужно дорисовать персонажа из манги
качественно
прекрасно сработались
Ответный отзыв