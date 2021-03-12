Cделаю иллюстрацию с любым персонажем или наклейки для вас.
Художник-самоучка, я люблю рисовать разных персонажей и наклейки. Cделаю иллюстрацию с любым персонажем! Я в основном фокусируюсь на иллюстрациях персонажей по пояс или в полный рост, но ещё я умею рисовать стикеры и открытки. Также владею некоторыми навыками фотошопа и иллюстратора, могу помочь и с мемами, и с редактурой)
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$10
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Портфолио
- Рисую стикерпаки, для соцсетей или распечатывания!56 просмотров
- Милый мультяшный арт (12$)51 просмотр
- Иллюстрация с детальной прорисовкой волос57 просмотров
- Иллюстрация персонажа (8$)55 просмотров
- Иллюстрация кентавра(15$)43 просмотра
- Рисую персонажей в разных нарядах и позах!47 просмотров
- Арт с персонажем из игры88 просмотров
- Детализированная иллюстрация с фоном76 просмотров
- Иллюстрация с персонажем86 просмотров
- Простой 2д арт97 просмотров
- Нарисую арт с любыми персонажами в своем стиле)85 просмотров
Отзывы заказчиков
$11
10 баллов
2 года назад
Советую!
Ответный отзыв
отлично)
$2
10 баллов
3 года назад
качественно
Ответный отзыв
прекрасно сработались