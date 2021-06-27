Требуется разработать 360-градусное изображение в стиле Sci-Fi с возможностью вращения, аналогичное примеру. Используйте After Effects для создания, а также предложите свои идеи. Референсы будут предоставлены позже. Оцените стоимость выполнения задачи.
Рисовать советский заброшенный город
Необходимо рисовать советский заброшенный моногород в котором остались жить люди. Рисовать нужно с душой.
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