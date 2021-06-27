Необходимо нарисовать мордочку кота из первого фрагмента видео (кадр прикладываю)

https://www.youtube.com/watch?v=9o8qf7anq0g&ab_channel=ThePetCollective

Необходимо в точности передать эмоцию кота из видео.

Для уточнения, что происходит на видео:

Кота кто/что-то напугало. В ответ он пугается и одновременно встаёт на задние лапы, чтобы казаться больше и напугать того/то, кого/что напугал/о кота, то есть кот одновременно и пугается, и «бычит».

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