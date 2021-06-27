Требуется художник для создания иллюстраций советского заброшенного моногорода, где остались жить люди. Важно передать атмосферу и эмоции через рисунки, уделяя внимание деталям и художественному исполнению.
Нарисовать мордочку кота
Необходимо нарисовать мордочку кота из первого фрагмента видео (кадр прикладываю)
https://www.youtube.com/watch?v=9o8qf7anq0g&ab_channel=ThePetCollective
Необходимо в точности передать эмоцию кота из видео.
Для уточнения, что происходит на видео:
Кота кто/что-то напугало. В ответ он пугается и одновременно встаёт на задние лапы, чтобы казаться больше и напугать того/то, кого/что напугал/о кота, то есть кот одновременно и пугается, и «бычит».
Оплата после выполнения работы, по предоплате не работаем.
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