Нарисовать персонажей и объекты для них

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Закрыт12 заявок954 просмотра

Придумать и нарисовать подобных персонажей. Например нарисовать собачку, и отдельно к ней несколько шляп, очков, что-то в руках. Все зависит от вашей фантазии.

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