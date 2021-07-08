Логотип и фирменный стиль

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Завершен12 заявок622 просмотра

Необходимо создание логотипа и фирменного стиля для названия компании КОМФОРТМЕД, которая занимается поставками медицинской одежды класса Люкс. Логотип должен красиво смотреться на сайте-визитке. Важно, чтобы он был легко читаем и узнаваем , чтобы при необходимости его легко было вышить на изделии. Это классика, элегантность, спокойствие, престиж, отсутствие лишних деталей. В дополнении к названию хочется увидеть знак, как вариант - стилизованные варианты медицинских символов 

4 года назад
lyu4iya78
Людмила 
55 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
$50
4 дня
Escrow
Рекомендую, как отличного исполнителя, как отличного дизайнера и просто хорошая, приятная в общении девушка. Елена, спасибо Вам за работу.
Благодарю за заказ. Четкое техзадание, приятное общение, по правкам все понятно, оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Лучший дизайнер логотипов апреля
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Ольга
 
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ElenaMedvedeva
Елена 
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