Необходимо создание логотипа и фирменного стиля для названия компании КОМФОРТМЕД, которая занимается поставками медицинской одежды класса Люкс. Логотип должен красиво смотреться на сайте-визитке. Важно, чтобы он был легко читаем и узнаваем , чтобы при необходимости его легко было вышить на изделии. Это классика, элегантность, спокойствие, престиж, отсутствие лишних деталей. В дополнении к названию хочется увидеть знак, как вариант - стилизованные варианты медицинских символов