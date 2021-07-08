Требуется разработать логотип. Все подробности будут предоставлены исполнителю для более точного выполнения задачи. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Логотип и фирменный стиль
Необходимо создание логотипа и фирменного стиля для названия компании КОМФОРТМЕД, которая занимается поставками медицинской одежды класса Люкс. Логотип должен красиво смотреться на сайте-визитке. Важно, чтобы он был легко читаем и узнаваем , чтобы при необходимости его легко было вышить на изделии. Это классика, элегантность, спокойствие, престиж, отсутствие лишних деталей. В дополнении к названию хочется увидеть знак, как вариант - стилизованные варианты медицинских символов
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