Ресторан Il Grano. Вывеска с подсветкой снаружи в стеклянном прямоугольнике , подсветка холодным светом . Шрифт печатный.
Логотип и фавикон для сайта медицинского сайта
Ищу дизайнера для создания логотипа и фавиконки на сайт пластического хирурга.
Иконка должна визуализировать саму суть, без учета названия сайта, т.к. название связано с ФИО. Логотип не должен быть перегружен, чтобы даже при небольшом масштабе был узнаваем.
Формат результата svg.
В заявке укажите цену, сроки выполнения и примеры работ, большим плюсом будет если есть примеры похожей тематики.
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