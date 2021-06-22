Логотип и фавикон для сайта медицинского сайта

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Закрыт30 заявок778 просмотров

Ищу дизайнера для создания логотипа и фавиконки на сайт пластического хирурга.

Иконка должна визуализировать саму суть, без учета названия сайта, т.к. название связано с ФИО. Логотип не должен быть перегружен, чтобы даже при небольшом масштабе был узнаваем.

Формат результата svg.

В заявке укажите цену, сроки выполнения и примеры работ, большим плюсом будет если есть примеры похожей тематики.

4 года назад
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