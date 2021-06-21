Здравствуйте! Нужно придумать логотип для новой компании, масштабного проекта. Вид деятельности: прием/сортировка строительного мусора. Тип: большой объект, круглосуточный въезд грузовых машин от клиентов (транспортные компании) на прием мусора. Деятельность: Ангар. Бригада ...
Городской округ
Привет всем!!!
Высылаю техническое задание.
Нужно посередине нарисовать изображение в виде креста, который от центра образует некоторую сферу из последующих элементов - более мелких крестов.
Таким образом, у вас получится городской округ.
Можно для разнообразия его разукрасить в разные цвета.
Что нужно делать, потом решим.
Главное, нужно это предоставить к завтрашнему дню!!!
Оплата за проект в первых числах июля.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработать логотип для логистической компании. Есть примеры логотипов которые нравятся. Цвета не принципиальны. Полностью доверяем дизайнеру. Проверочное слово "РЫБА" Присылайте свою цену и в какие сроки уложитесь. ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать логотип, который прикреплён хочу чтобы он был более воздушный (прорисован просто линиями без заливки), обязательно с ухмылкой на одну сторону. А также надпись Ronix constraction, сделать подним либо рядом, роникс большими буквами, Констракшн ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужно отрисовать логотип в Ilustrator. Назовите цену и срок.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $70
Логотип на одежду (в основном, футболки), ЦА - девушки 20+ лет. Логотип будет располагаться на футболках различного цвета (от монотонных цветных футболок до футболок типа "Tie-Dye"). (Дополнительным плюсом будет, если логотип будет хорошо ...Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать качественный логотип. Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари. ...Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад