Городской округ

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Закрыт5 заявок649 просмотров

Привет всем!!!

Высылаю техническое задание.

Нужно посередине нарисовать изображение в виде креста, который от центра образует некоторую сферу из последующих элементов - более мелких крестов.

Таким образом, у вас получится городской округ.

Можно для разнообразия его разукрасить в разные цвета.

Что нужно делать, потом решим.

Главное, нужно это предоставить к завтрашнему дню!!!

Оплата за проект в первых числах июля.

4 года назад
worldvsmoney
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