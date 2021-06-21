Привет всем!!!

Высылаю техническое задание.

Нужно посередине нарисовать изображение в виде креста, который от центра образует некоторую сферу из последующих элементов - более мелких крестов.

Таким образом, у вас получится городской округ.

Можно для разнообразия его разукрасить в разные цвета.

Что нужно делать, потом решим.

Главное, нужно это предоставить к завтрашнему дню!!!

Оплата за проект в первых числах июля.