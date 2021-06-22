Логотип

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Завершен1 заявка104 просмотра

Нужно придумать логотип для ютуб канала ! Нужно видеть три основные буквы " DVM " ! Надеюсь вы меня не разочаруете ))

4 года назад
guest_16242707038422
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$5
2 дня
Работа выполнена хорошо! Михаил подошел к работе со всей ответственностью! Всем рекомендую Михаила !
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

MayG1i
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад