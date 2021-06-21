Требуется разработать логотип для логистической компании. Есть примеры логотипов которые нравятся. Цвета не принципиальны. Полностью доверяем дизайнеру. Проверочное слово "РЫБА" Присылайте свою цену и в какие сроки уложитесь. ...
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