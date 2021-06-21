Необходимо доработать логотип

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Закрыт10 заявок353 просмотра

Необходимо доработать логотип, который прикреплён хочу чтобы он был более воздушный (прорисован просто линиями без заливки), обязательно с ухмылкой на одну сторону. А также надпись Ronix constraction, сделать подним либо рядом,  роникс большими буквами, Констракшн под рониксом мелкими. и что бы роникс было как-то растянуто (красиво)

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