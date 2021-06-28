Необходимо разработать логотип для учебного центра

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки1231 просмотр
#1$30

Необходимо разработать логотип для учебного центра.

Название Skill Up Rrofessional. Или кратко Skill Up (домен SkillUp.Pro - возможно можно как-то обыграть)

Учебный центр специализируется на обучении, повышении квалификации в различных сферах: от творческих профессий до информационных технологий.

  • Логотип должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию). Лаконичный и не загруженный.
  • Цвета и стиль на Ваше усмотрение.
  • Логотип должен легко масштабироваться от наружной рекламы до нанесения на сувенирную ручку (наличие логотипа в векторном формате обязательно).
  • Необходим макет, шрифты; цвет при необходимости должен меняться.
  • Должен хорошо смотреться и в цветном, и в черно-белом вариантах.
Для победителя возможно будет предложено за доп. плату разработать корпоративный стиль
4 года назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

Alien7
Алина 
33 года
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
4 года назад
У Алины был самый стильный логотип из всех участников конкурса и не скопированный откуда-то (как многие присылают), а сделанный именно для нас. Огромное спасибо! Все очень понравилось! Рекомендую!
Спасибо за отличный конкурс! Всё супер, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

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