Добрый день! О чем суть проекта: Есть такая игра RUST от разработчика Facepunch, есть игровые сервера наши Legends (легенды) суть в том что данный проект создает сервера для игроков которые играют на на этих ...
Необходимо разработать логотип для учебного центра
Необходимо разработать логотип для учебного центра.
Название Skill Up Rrofessional. Или кратко Skill Up (домен SkillUp.Pro - возможно можно как-то обыграть)
Учебный центр специализируется на обучении, повышении квалификации в различных сферах: от творческих профессий до информационных технологий.
- Логотип должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию). Лаконичный и не загруженный.
- Цвета и стиль на Ваше усмотрение.
- Логотип должен легко масштабироваться от наружной рекламы до нанесения на сувенирную ручку (наличие логотипа в векторном формате обязательно).
- Необходим макет, шрифты; цвет при необходимости должен меняться.
- Должен хорошо смотреться и в цветном, и в черно-белом вариантах.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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