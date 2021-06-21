Разработка логотипа для компании

Спасибо большое Егору за возможность поработать по проекту. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Егор - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Егора как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!