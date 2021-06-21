Разработка логотипа для компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки2477 просмотров

Нужно разработать дизайн логотипа для компании. Подробное ТЗ предоставлю достойным исполнителям при личной переписке. 

Сотрудничаю только с топовыми исполнителями, имеющими большое портфолио и достаточное количество отзывов на Weblancer. Просьба НЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НОВИЧКАМ!

4 года назад
gogaa
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
4 года назад
$250
7 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Анна отличный дизайнер, рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое Егору за возможность поработать по проекту. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Егор - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Егора как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

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