Создать логотип

$30
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Закрыт32 заявки800 просмотров

Приветсвую!

Мне нужно создать простой шрифтовый логотип, сделать его в кривых и подготовить медиа кит

Я прикрепил, прирмерно, что я хочу

Пожалуйста, в заявке прикрепляйте или ставьте ссылку на похожие работы!

это важно.

Спасибо!

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