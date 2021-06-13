Создать логотип

Всем привет, ребят, задача такая: нужно сделать логотип для платформы Dish&fork. Краткое описание платформы: Самая крупная площадка по выбору и созданию кондитерских изделий. Место, где встречаются повара и клиенты со всего мира. Необходимо чтобы логотип был ...