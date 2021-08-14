Логотип для бренда

$25
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Завершен34 заявки1431 просмотр
#1$25

Бренд: Сам себе Сыр

Род деятельности: Наборы, комплектующие, ферменты и пр. для производства сыра

Портрет целевой аудитории: физические лица, фермеры

Существующее или предполагаемое позиционирование: упаковки, товары

Из каких элементов должен состоять логотип (лишние пункты удалите)? из фирменного написания и графического элемента

Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе? Сам себе Сыр

Имеются ли базовые цвета или предпочитаемая цветовая гамма? -

Каким должен быть логотип (лишние пункты удалите)?

простой, лаконичный

минималистичный

яркий

объемные элементы

тщательно прорисованные образы с прорисовкой мелких деталей и т.д.

имиджевый, статусный

современный

технологичный

4 года назад
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

TatyanaK88
Татьяна 
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3 года назад
4 года назад
Добрый день. Работой доволен, рекомендую.
Спасибо.?)))

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