Необходимо сделать логотип для автосервиса Требования к логотипу: -должен хорошо ложиться в favicon -быть весьма простым и читаемым -основное его предназначение - использование на сайте и Instagram Предлагайте свою цену ...
Логотип для бренда
Бренд: Сам себе Сыр
Род деятельности: Наборы, комплектующие, ферменты и пр. для производства сыра
Портрет целевой аудитории: физические лица, фермеры
Существующее или предполагаемое позиционирование: упаковки, товары
Из каких элементов должен состоять логотип (лишние пункты удалите)? из фирменного написания и графического элемента
Какое слово или словосочетание будет использоваться в логотипе? Сам себе Сыр
Имеются ли базовые цвета или предпочитаемая цветовая гамма? -
Каким должен быть логотип (лишние пункты удалите)?
простой, лаконичный
минималистичный
яркий
объемные элементы
тщательно прорисованные образы с прорисовкой мелких деталей и т.д.
имиджевый, статусный
современный
технологичный
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать логотип компанииЛоготипы и Знаки45 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Слоган: "Там, где заканчивается Бог, начинается нация." Для новичка этот проект такой же, как и русская национальная идея, которая имеет символ веры - крест, но настолько измененный под тяжбой времени, что не узнать в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Дешевые строительные материалы логотип компанииЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать логотип для кондитерского кафе "Vikshy" Логотип должен быть в виде минималистичного, возможно абстрактного значка и надписи Vikshy. Желательно не использовать банальные изображения кексов, тортов и т.д. либо интересно креативно обыграть их ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть старый логотип. Нужно нарисовать в векторе без слова Диалог.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем привет! Для CRM системы необходимо разработать логотип. На логотипе должна быть буква S Примеры логотипов которые более менее нравятся прикрепляю P.S. нужно будет разработать несколько вариантов ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт4 года назад