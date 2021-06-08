Изменить название логотипа

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Завершен1 заявка97 просмотров

ТЗ: изменить название логотипа (шрифт, цвет и расположение такие же как у предыдущего логотипа).

4 года назад
nabokova84
Анастасия 
41 год
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Самый положительный отзыв! Логотип великолепен! Все на высоте: работа, творческая сторона, сроки, исполнение, внимательность, коммуникация!!! Спасибо огромное!!!
Анастасия, спасибо вам за внимание! Обновили наш старый проект. Я очень рада была снова видеть вас и знать, что сайт живёт :) Успеха вашему бизнесу!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
4 года назад

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