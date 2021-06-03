Создание логотипа для web-сервиса

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Доброго времени суток, Виктория!

В приложении файл с техническим задание. Если у вас есть уточняющие вопросы, то можно обсудить их по телефону (будет быстрее) или в чате.

4 года назад
guest_16227147432326
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
4 года назад
$35
3 дня
Escrow
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки