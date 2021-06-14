Разработать логотип для арартаментов

Здравствуйте, Дарья!

Мне нужен логотип для апартаментов (квартиры), которую я сдаю посуточно. Пока у меня 1 квартира, но планирую создать сеть апартаментов (квартир) в своем городе, в Ейске. Я придумала название, чтобы выделиться из общей массы гостиничных домов и квартир-ГОРЛИЦА. Хотелось бы разработать логотип с этим названием, чтобы использовать в соцсетях и на сайте, на флайерах и визитках, на футболках и сумках.

Горлица относится к семейству голубиных. Символизирует мир, покой, счастье, Название отсылает к идее о том, что птица вьет гнездо, создаёт дом. Люди должны почувствовать уют и домашнюю атмосферу. Внешний вид птицы очень элегантный, не броский, не вычурный, но при этом гармоничный, изящный.

Интересен ли Вам такой проект?