Необходимо создать логотип для сайта, посвященного грилям lawnchefworld.com. Шрифты, использованные при создании логотипа должны быть бесплатно доступны для коммерческого использования (пожалуйста, указывайте названия использованных шрифтов). В случае, если при создании логотипа будут использованы стоковые векторы ...
Разработать логотип для арартаментов
Здравствуйте, Дарья!
Мне нужен логотип для апартаментов (квартиры), которую я сдаю посуточно. Пока у меня 1 квартира, но планирую создать сеть апартаментов (квартир) в своем городе, в Ейске. Я придумала название, чтобы выделиться из общей массы гостиничных домов и квартир-ГОРЛИЦА. Хотелось бы разработать логотип с этим названием, чтобы использовать в соцсетях и на сайте, на флайерах и визитках, на футболках и сумках.
Горлица относится к семейству голубиных. Символизирует мир, покой, счастье, Название отсылает к идее о том, что птица вьет гнездо, создаёт дом. Люди должны почувствовать уют и домашнюю атмосферу. Внешний вид птицы очень элегантный, не броский, не вычурный, но при этом гармоничный, изящный.
Интересен ли Вам такой проект?
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