Разработать логотип для арартаментов

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Завершен1 заявка126 просмотров

Здравствуйте, Дарья! 

Мне нужен логотип для апартаментов (квартиры), которую я сдаю посуточно. Пока у меня 1 квартира, но планирую создать сеть апартаментов (квартир) в своем городе, в Ейске. Я придумала название, чтобы выделиться из общей массы гостиничных домов и квартир-ГОРЛИЦА. Хотелось бы разработать логотип с этим названием, чтобы использовать в соцсетях и на сайте, на флайерах и визитках, на футболках и сумках.

Горлица относится к семейству голубиных. Символизирует мир, покой, счастье, Название отсылает к идее о том, что птица вьет гнездо, создаёт дом. Люди должны почувствовать уют и домашнюю атмосферу. Внешний вид птицы очень элегантный, не броский, не вычурный, но при этом гармоничный, изящный. 

Интересен ли Вам такой проект? 

4 года назад
the_musher
Наталья 
51 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
$60
1 день
Escrow
Благодарю Дарью за исполнение заказа! Быстро включилась в работу и предоставила первый вариант через несколько часов после обращения. Оперативно обсуждала и выполняла доработки. Было очень приятно коммуницировать с этим дизайнером. Спасибо Вам, Дарья, за четкое и своевременное исполнение! Всем рекомендую этого специалиста и желаю Дарье дальнейших успехов!
Благодарю Наталью за интересный проект. Желаю только процветания Вам. Оплата быстрая, коммуникация на высшем уровне!!!

Заявки фрилансеров

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад

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