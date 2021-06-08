Логотип для магазина косметики

Требуется создать логотип для магазина женской уходовой косметики с названием «SketchSkin”

Должен помещаться на профильном фото в Инстаграмм и красиво смотрится на визитках и сайте. Выполнен в нежных цветах. Также можно как-то использовать сокращения «SkSk”

или разработать два логотипа с сокращением для профильного фото и длинное для сайта и визиток, главное чтоб было красиво. Исходник логотипа обязателен.