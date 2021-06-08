Логотип для магазина косметики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен43 заявки880 просмотров

Требуется создать логотип для магазина женской уходовой косметики с названием «SketchSkin”

Должен помещаться на профильном фото в Инстаграмм и красиво смотрится на визитках и сайте. Выполнен в нежных цветах. Также можно как-то использовать сокращения «SkSk”

или разработать два логотипа с сокращением для профильного фото и длинное для сайта и визиток, главное чтоб было красиво. Исходник логотипа обязателен.

4 года назад
Universum2222
24 года
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

vrnkgllmv
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$50
7 дней
Escrow
Отлично исполнила мое задание, нарисовала красивый логотип для моего магазина. Предоставила очень много вариантов для выбора и легко коммуницировала и понимала задачу. Спасибо за выполненную работу! Все просто превосходно!
Валерия очень приятная девушка, четко знает чего она хочет, работа с ней прошла в удовольствие! С радостью возьму еще заказы)

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