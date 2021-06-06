Изображение логотип/подпись

Необходимо на основании инициалов создать 5-7 вариантов изображений подписи под картинами.

После выбора оптимального варианта растиражировать на листе большое количество подписей, которые будут частично покрывать изображения (для сохранения авторского права на него).

Изображения должны быть в формате прозрачного фона (вероятно gif), чтобы можно было накладывать, не перекрывая изображение основное.

Инициалы: КМА (Ксендзова Мария Александровна).

Подись создается на основании этих инициалов. Оригинальность приветствуется.