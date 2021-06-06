Нужно создать логотип и иконку для приложения. Тематика - финансы, инвестиции, статистика, робот, автоматизация. Детали в чате. Недорого. Оплатить могу на вебмани.
Изображение логотип/подпись
Необходимо на основании инициалов создать 5-7 вариантов изображений подписи под картинами.
После выбора оптимального варианта растиражировать на листе большое количество подписей, которые будут частично покрывать изображения (для сохранения авторского права на него).
Изображения должны быть в формате прозрачного фона (вероятно gif), чтобы можно было накладывать, не перекрывая изображение основное.
Инициалы: КМА (Ксендзова Мария Александровна).
Подись создается на основании этих инициалов. Оригинальность приветствуется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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