Изображение логотип/подпись

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Завершен14 заявок992 просмотра

Необходимо на основании инициалов создать 5-7 вариантов изображений подписи под картинами. 

После выбора оптимального варианта растиражировать на листе большое количество подписей, которые будут частично покрывать изображения (для сохранения авторского права на него).

Изображения должны быть в формате прозрачного фона (вероятно gif), чтобы можно было накладывать, не перекрывая изображение основное.

Инициалы: КМА (Ксендзова Мария Александровна).

Подись создается на основании этих инициалов. Оригинальность приветствуется.

4 года назад
religare7
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4 года назад

Выбранный исполнитель

0011992255
Владислав 
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4 года назад
$5
2 дня
Escrow
Рекомендую! Владислав выполнил работу в срок и креативно!
Приятно было работать с Александром!

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