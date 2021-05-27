Логотип для компании Автоподбор. Обязательно должен быть желтый или оранжевый цвет, что б логотип смотрел на черном и белом фоне.
Логотипы и Знаки34 заявки
Закрыт
4 года назад
Разработка трех логотипов
Логотип для компании Автоподбор. Обязательно должен быть желтый или оранжевый цвет, что б логотип смотрел на черном и белом фоне.
Компания B1 Labs предоставляет услуги подготовки технической документации для IT компаний. Нужен логотип в трех вариациях: - общий B1 Labs - для учебного центра B1 Labs Academy - для центра корпоративного консалтинга B1 Labs ...
Сделать логотип ТЗ в файле.
Есть образец логотипа. Нужно по нему сделать логотип, внеся небольшие коррективы.
Разработать логотип для компании, которая занимается аромамаркетингом (диффузоры и ароматы для бизнеса)