Необходимо сделать логотип для интернет-магазина. Текущий логотип делался на коленке и его надо срочно менять. Эскизов нет. Жду предложения от вас. Бюджет ограничен.
Нужно создать логотип компании
Нужно создать логотип магазина напольных покрытий "Космопол"
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