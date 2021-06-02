Отрисовать лого по шаблону

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Закрыт9 заявок793 просмотра

Имеется готовый дизайн, нужно его нарисовать в png

4 года назад
valek57
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Formart
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
все отлично! всем рекомендую

Заявки фрилансеров

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