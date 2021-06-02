Лого организации

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Закрыт33 заявки588 просмотров

Необходимо создать лого организации для размещения на веб-сайте, печатной продукции и т.д. Желаемые образцы во вложении. Но нужны другие цвета и шрифт (предложите, пожалуйста, несколько вариантов)

4 года назад
Samatanita
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