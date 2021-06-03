Организация занимается продаже сельскохозяйственной, специализированной и пассажирской техники. Тажке сервисным обслуживанием и продажей запасных частей
Создание логотипа для web-сервиса
Доброго времени суток, Анастасия!
В приложении файл с техническим задание. Если у вас есть уточняющие вопросы, то можно обсудить их по телефону.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработать логотип для компании по производству выхлопных систем и компонентов(глушителей премиум класса).Завершен4 года назад
CHECK INSIGHT - компания, занимающаяся оценкой качества сервиса (обслуживания) различных предприятий розничной торговли и услуг. Сайт здесь. Нужен абсолютно новый логотип. Просьба не подавать заявки при отсутствии подобного рода работ (логотипов) в портфолио. В рамках ...Завершен4 года назад
Имеется готовый дизайн, нужно его нарисовать в pngЗакрыт4 года назад
Лого для организации по PUBGmЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт4 года назад
В стиле космос. Создать хардовый логоЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать лого организации для размещения на веб-сайте, печатной продукции и т.д. Желаемые образцы во вложении. Но нужны другие цвета и шрифт (предложите, пожалуйста, несколько вариантов)Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка логотипа для компании. Название компании Хаус Про Сфера деятельности - продажа дизайн-радиаторов, декоративной штукатурки, возможно бдут друугие интерьерные направления.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать логотип логотип по жд перевозкам Есть примеры логотипов которые нравятся. Цвета не принципиальны. Полностью доверяем дизайнеру. Проверочное слово "РЫБА" Присылайте прайс и в какие сроки уложитесь. У нас ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт4 года назад