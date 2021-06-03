Создание логотипа для web-сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка126 просмотров

Доброго времени суток, Анастасия!

В приложении файл с техническим задание. Если у вас есть уточняющие вопросы, то можно обсудить их по телефону.

4 года назад
guest_16227147432326
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

webdesignana
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

webdesignana
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад