Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт34 заявки950 просмотров

Необходим логотип для нового бизнеса в сфере фаст-фуд, мексиканская еда.

Оформление в мексиканском стиле, чтобы было понятно, здесь продается мексиканская еда, должен присутствовать бык или его голова, агрессивный или с улыбкой и надпись Burrito Beef в мексиканском стиле. Должна быть возможность менять цвет фона. Надпись и рисунки не мелкие, чтобы можно было увидеть с расстояния. Срок выполнения - 3 дня.

4 года назад
guest_16231358478674
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$25
33 дня

Заявки фрилансеров

Аброр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алёна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
629 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Андрей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Александр
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 отзывов(-1)
4 года назад
Яна
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
49 отзывов
4 года назад
Влада
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мирослав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дании
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
4 года назад
Дария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
4 года назад
Иван
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
4 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
4 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
200 отзывов
4 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Ольга
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
234 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Султанов
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
447 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Данил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
4 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
4 года назад
Виталий
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов
4 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
4 года назад
DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад