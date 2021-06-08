Необходим логотип для нового бизнеса в сфере фаст-фуд, мексиканская еда.

Оформление в мексиканском стиле, чтобы было понятно, здесь продается мексиканская еда, должен присутствовать бык или его голова, агрессивный или с улыбкой и надпись Burrito Beef в мексиканском стиле. Должна быть возможность менять цвет фона. Надпись и рисунки не мелкие, чтобы можно было увидеть с расстояния. Срок выполнения - 3 дня.