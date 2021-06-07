Разработать логотип по аналогии с референсами

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок486 просмотров

Нужно придумать логотип для импровизационной команды.

Название - Семейные 

Эти два слова и нужно взять в качестве идейного воплощения логотипа (как вариант - семейные трусы на бельевой веревке - но открыты к обсуждению ваших вариантов).

Референсы во вложениях. Сделать в той же стилистике.

4 года назад
Timofei_Popkov
Тимофей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$7
1 день
Быстро, качественно, немногословно. Таким же и мой отзыв будет. Молодец.
Работа была не сложной, благодаря тому что Тимофей предоставил пожелание того логотипа который хочет видеть. Но не смотря на это была свобода для полета творчества и фантазии и работать было интересно. С оплатой так же никаких проблем. Рекомендую!

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