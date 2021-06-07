Разработать логотип по аналогии с референсами

Нужно придумать логотип для импровизационной команды.

Название - Семейные

Эти два слова и нужно взять в качестве идейного воплощения логотипа (как вариант - семейные трусы на бельевой веревке - но открыты к обсуждению ваших вариантов).

Референсы во вложениях. Сделать в той же стилистике.