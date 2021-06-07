Добрый день, - Необходимо создать логотип. Тема - мыло ручной работы. - Также, нужна визитка и "thank you" карточка, которая вкладывается в коробку с заказом. Тихон
Логотип
сделать логотип сайту с буквой "М". Сайт по банкротству физических лиц: https://pragmart.ru/
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