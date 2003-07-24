helly_j

Ольга Зубова helly_j

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб дизайн | UI/UX | Лого | Иллюстрации

👋Привет!

Меня зовут Ольга, я создаю удобный дизайн интерфейсов с грамотно подобранной композицией и цветовой гаммой, которые привлекут Ваших клиентов. Готова к обсуждению деталей Вашего проекта!

 ДЕЛАЮ ДИЗАЙН:

  • Веб-сайт
  • Визитки и полиграфия
  • Адаптив для мобильных и планшетов
  • Баннера для соц.сетей

🤝 УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • Заполнение брифа и обсуждение деталей.
  • Разработка прототипа и дизайна в течении оговоренного срока.
  • Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
  • Оплата проекта.
  • Отправка исходников.
  • Обмен положительными отзывами.
🔥Все правки БЕСПЛАТНО 🔥

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Почта – [email protected]