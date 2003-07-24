Веб дизайн | UI/UX | Лого | Иллюстрации

👋Привет!

Меня зовут Ольга, я создаю удобный дизайн интерфейсов с грамотно подобранной композицией и цветовой гаммой, которые привлекут Ваших клиентов. Готова к обсуждению деталей Вашего проекта!

 ДЕЛАЮ ДИЗАЙН:

Веб-сайт

Визитки и полиграфия

Адаптив для мобильных и планшетов

Баннера для соц.сетей

🤝 УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Заполнение брифа и обсуждение деталей.

Разработка прототипа и дизайна в течении оговоренного срока.

Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).

Оплата проекта.

Отправка исходников.

Обмен положительными отзывами.

🔥Все правки

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Почта – [email protected]