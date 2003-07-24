Веб дизайн | UI/UX | Лого | Иллюстрации
👋Привет!
Меня зовут Ольга, я создаю удобный дизайн интерфейсов с грамотно подобранной композицией и цветовой гаммой, которые привлекут Ваших клиентов. Готова к обсуждению деталей Вашего проекта!
ДЕЛАЮ ДИЗАЙН:
- Веб-сайт
- Визитки и полиграфия
- Адаптив для мобильных и планшетов
- Баннера для соц.сетей
🤝 УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заполнение брифа и обсуждение деталей.
- Разработка прототипа и дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата проекта.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
Я НА СВЯЗИ
Телеграм – основная связь
Почта – [email protected]
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