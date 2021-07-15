AnTiDesign

Тимур Кадыров AnTiDesign

 
38 летТуркменистан/Ашхабад
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный дизайн

Ключевыезнания и навыки:

  • Дизайн печатной продукции различных типов;
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Уверенное знание графических программ: пакет Adobe, Corel, 3D Max, Cinema4D
  • Навыки взаимодействия с заказчиками;
  • Оформление промоакций и выставок;
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.

Опытработы:

·        Разработкалоготипа и фирменного стиля;

·        Дизайн POS-материалов;

·        Оформлениепромоакций;

·        3D-визуализация выставочных стендов.

·        Разработка и подготовка макетов к печати.