AnTiDesign

Тимур Кадыров AnTiDesignAnTiDesign
38 летТуркменистан/Ашхабад
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональный дизайн
Ключевыезнания и навыки:
- Дизайн печатной продукции различных типов;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Уверенное знание графических программ: пакет Adobe, Corel, 3D Max, Cinema4D
- Навыки взаимодействия с заказчиками;
- Оформление промоакций и выставок;
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
Опытработы:
· Разработкалоготипа и фирменного стиля;
· Дизайн POS-материалов;
· Оформлениепромоакций;
· 3D-визуализация выставочных стендов.
· Разработка и подготовка макетов к печати.