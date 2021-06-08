Несколько вариантов + правки в разумном пределе должны быть включены в цену. По вопросам пишите в личку.
Нарисовать логотип для CRM системы
Всем привет!
Для CRM системы необходимо разработать логотип.
На логотипе должна быть буква S
Примеры логотипов которые более менее нравятся прикрепляю
P.S. нужно будет разработать несколько вариантов на выбор (это обязательно)
Заявки фрилансеров
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