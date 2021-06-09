Требуется логотип и визитка

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Завершен5 заявок422 просмотра

Несколько вариантов + правки в разумном пределе должны быть включены в цену. 

По вопросам пишите в личку. 

4 года назад
substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Всё было сделано чётко и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Приятно работать с такими людьми. Рекомендую к сотрудничеству!!!

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