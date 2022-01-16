LOGO DESIGN || VECTOR ILLUSTRATION

Всем привет!

Меня зовут меня зовут Аня. Занимаюсь графическим дизайном: создаю интересные логотипы и векторные иллюстрации.

Я еще новичок, но стремительно изучаю новую информацию, участвую в конкурсах, развиваю свое портфолио и просто вдохновляюсь.

Считаю, что мои отличительные черты — это свежее мышление, нестандартные решения, креативное видение, желание развиваться и находить компромиссы для обоих сторон.

По ссылке вы можете ознакомиться с моими работами:

https://www.behance.net/kirichenkodb8f

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