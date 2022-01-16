LOGO DESIGN || VECTOR ILLUSTRATION
Всем привет!
Меня зовут меня зовут Аня. Занимаюсь графическим дизайном: создаю интересные логотипы и векторные иллюстрации.
Я еще новичок, но стремительно изучаю новую информацию, участвую в конкурсах, развиваю свое портфолио и просто вдохновляюсь.
Считаю, что мои отличительные черты — это свежее мышление, нестандартные решения, креативное видение, желание развиваться и находить компромиссы для обоих сторон.
По ссылке вы можете ознакомиться с моими работами:
https://www.behance.net/kirichenkodb8f
КАК МЫ С ВАМИ РАБОТАЕМ:
- Я высылаю бриф, вы заполняете, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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