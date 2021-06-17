Безвозмездная Россия

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Завершен4 заявки767 просмотров

Слоган: "Там, где заканчивается Бог, начинается нация."

Для новичка этот проект такой же, как и русская национальная идея, которая имеет символ веры - крест, но настолько измененный под тяжбой времени, что не узнать в нем проект.

Да, безусловно, само понятие проекта несколько сковывает направление и видоизменяет содержание, но мне, как виновнику торжества, суждено ответить и нести ответственность за каждое слово.

Слово вот какое... Дело в том, что сам Бог Иисус Христос не только Спаситель мира, но и воплощение борьбы за право существования народа в своей церкви, что несколько противоречит с общепринятым мнением христианства о том что церковь одна.

Да, безусловно, речь идет о разделении церкви на некий тандем, который сможет показать преимущества той системы власти, а также её ограничения, но в Боге.

Почему в Боге? Потому что вопрос более чем решен.

Бог - это слово "Победа".

Честь имею.

4 года назад
worldvsmoney
Виталий 
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год назад

Выбранный исполнитель

Sofya_R
Софья 
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Была
месяц назад
4 года назад
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3 дня
Escrow
Потрясающая работа, с учетом отсутствия технического задания!!! Шикарный дизайн!!! А цены!!!???
Все хорошо. Сотрудничеством довольна.

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