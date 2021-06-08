Создания логотипа для кондитерского кафе

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Необходимо создать логотип для кондитерского кафе "Vikshy"

Логотип должен быть в виде минималистичного, возможно абстрактного значка и надписи Vikshy.

Желательно не использовать банальные изображения кексов, тортов и т.д. либо интересно креативно обыграть их изображение.

Нравится что-то в этом направлении

https://www.pinterest.com/pin/16607092366463800/

https://www.pinterest.com/pin/123215739786566759/

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