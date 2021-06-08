Есть старый логотип. Нужно нарисовать в векторе без слова Диалог.
Создания логотипа для кондитерского кафе
Необходимо создать логотип для кондитерского кафе "Vikshy"
Логотип должен быть в виде минималистичного, возможно абстрактного значка и надписи Vikshy.
Желательно не использовать банальные изображения кексов, тортов и т.д. либо интересно креативно обыграть их изображение.
Нравится что-то в этом направлении
https://www.pinterest.com/pin/16607092366463800/
https://www.pinterest.com/pin/123215739786566759/
Заявки фрилансеров
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