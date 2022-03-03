worldvsmoney

Необходимо создать графическое изображение в формате А4 (горизонтально), включающее несколько сфер, каждая из которых будет представлять конкретную религию, валюту или идею. В центре разместить Землю, а вокруг нее - интернет, религии, валюты, демократию и Иисуса Христа. Используйте символическое изображение Единорога для передачи идеи единства.