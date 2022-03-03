worldvsmoney

Виталий worldvsmoney

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$82
выплачено фрилансерам
18%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проект Венера Клуб Вселенная Дух Времени

    $10

    Необходимо разработать логотип и знаки для проекта Венера, отражающие символ власти и массовое объединение. Дизайнеру предстоит выбрать элемент власти, который станет символом проекта, учитывая религиозные, научные или философские концепции. Задача состоит в том, чтобы создать визуальный образ, который подчеркнет идеи и цели проекта, направленного на поддержку современного поколения.

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Вечный Клуб

    $30

    Требуется создать минималистский логотип для Вечного Клуба, который будет служить образцом для общественных организаций. Логотип должен использовать 2-3 цвета, включая красный и зеленый. Основная целевая аудитория — женщины старше 20 лет, феминистки. Проект не является коммерческим, финансовой пирамидой или сектой.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Деньги, Реклама, Боги и Технологии

    $15

    Требуется разработка графического дизайна букв и цифр, символизирующих идеи технократии и арт-экономики в контексте проекта 'Венера'. Ожидается значимое графическое сочетание, которое будет отражать философию проекта и его цели для 21 века. Предложение о сотрудничестве включает обсуждение вознаграждения.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сеть магазинов Моя Любовь

    $4

    Задачи для будущего маркетолога в проекте 'Моя Любовь': определить ценовой сектор, создать конкуренцию, реализовать проект, описать преимущества продукта, подготовить техническое задание для рекламы и работать с бизнес-планом. Рассматривается бартерный подход или вознаграждение за пожертвования.

    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • JESUSAUTO

    $9

    Разработайте логотип для автомобильной компании JESUSAUTO. Он должен быть стильным и не ассоциироваться с церковью, при этом отражая высокое качество и привлекательность бренда для покупателей автомобилей и аксессуаров. Используйте символ &#8857; в дизайне.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рахия

    $15

    Требуется разработка логотипа для города Рахия, который будет символизировать отношения человека к миру и идеалы любви. Основой для дизайна послужит философия Проекта Венера и концепция спасения мира. Ожидается креативный подход и глубокое понимание темы.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Деньги со стрелками

    $6

    Необходимо разработать логотип с буквой W (или перевернутой М), добавив по стрелке с каждой стороны. Логотип должен быть выполнен в различных цветовых проекциях и возможно размещен в геометрическом объекте. Работы займут 10-15 минут. Отправка на согласование обязательна.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Роботы, создающие деньги

    $10

    Требуется разработать логотипы и знаки для концепции роботов, создающих деньги. Задача включает выбор модели проекта, создание визуального плана с символами и словарным составом, а также формулирование идейного плана товарного знака.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Лучшее Национальное Единство

    $33

    Необходимо создать графическое изображение в формате А4 (горизонтально), включающее несколько сфер, каждая из которых будет представлять конкретную религию, валюту или идею. В центре разместить Землю, а вокруг нее - интернет, религии, валюты, демократию и Иисуса Христа. Используйте символическое изображение Единорога для передачи идеи единства.

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Круги и символы

    Нарисуйте восемь кругов с символами религий в цветах радуги и черном. Каждый круг должен быть оформлен в соответствии с цветом. Внизу справа разместите надпись. Обсуждение цены возможно.

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Содружество Иисуса

    $33

    Разработайте логотип для некоммерческого проекта, изображающий планету Земля с шествующим по ней Иисусом Христом, обрамленным 12 звездами. Логотип должен соответствовать нормам размещения религиозной пропаганды и отражать понимание церковной тематики. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Очень интересное предложение

    $10

    Требуется создать иллюстрацию планеты Земля, освещенной солнечными лучами, с надписью 'ППП'. Проект связан с инициативой 'Путь для всех религий' и направлен на реализацию идеи создания нового общественного предприятия.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Страна Главного Блаженства

    $10

    Требуется создать оригинальные логотипы и знаки для проекта Страна Главного Блаженства, которые будут иллюстрировать философскую концепцию Высшего Разума. Важно сохранить целостность проекта, используя символику греков и элементы архитектурного дизайна, чтобы отразить идеи абсолютного добра и зла.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Живая Нищета

    $15

    Требуется дизайнер для создания логотипов и знаков для проекта 'Живая Нищета'. Необходимо предложить оригинальное видение социальных и культурных изменений, включая кризисы и общественные волнения. Обратите внимание на деятельность конкурентов, таких как проект Венера и Дух времени, и учтите важность национальной русской культуры в вашем дизайне.

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка презентации для клиента

    Требуется разработка презентации для демонстрации продукции типографии, посвященной проекту 'топперы'. Презентация должна содержать 5-6 страниц с изображениями, описанием, артикулом, логотипом и ценами. Необходимы навыки в верстке и понимание принципов типографии. Формат - CDR или AI. Возможна предоплата.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проект Венера. Тысячелетие любви

    $9

    Требуется разработка логотипов и знаков для Проекта Венера, посвященного искусству выживания и любви. Необходимо создать символы, отражающие идеи мира без власти и нищеты, а также внедрить концепцию 'Политического Интеллекта'. Проект направлен на развитие общественных отношений и пропаганду ценностей любви и свободы.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Совластие

    $16

    Нужно разработать логотип с изображением бройлерного цыпленка, окруженного лавровым венком. Логотип будет использоваться для проекта, направленного на коллективное воздействие. В нижней части логотипа предусмотрена надпись.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • День Инициативы

    $5

    Требуется помощь в разработке уникального логотипа для проекта Венера, вдохновленного идеями Жака Фреско. Учитывайте возможность использования символов и образов, которые не вызовут социальных или религиозных споров. Ожидаются готовые элементы и исходные файлы. Временные рамки не ограничены, финансовые условия обсуждаемы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Царство Разума

    $10

    Требуется разработать логотип для проекта 'Царство Разума'. Необходимо нарисовать Кадуцей — символ мудрости и медицины — в формах креста, звезды и сердца. За каждый символ предусмотрено вознаграждение в 200 рублей. Ожидается креативный подход и уникальные идеи для улучшения проекта.

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Банк Креста

    $20

    Требуется разработка логотипа, основанного на изображении Иисуса Христа. Необходимо изменить цвет хитона на красный, выделить Землю голубым, добавить изображение голубя мира с оливковой ветвью, и точно изобразить ангела. Также требуется разместить надпись 'Проект Венера' сверху. Убрать двух голубей и согласовать финальный вариант.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Рахия
Спасибо за сотрудничество!
Прекрасная работа Рекомендую делать правильный выбор
Ответный отзыв
vlad_001
Влад 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$6
10 баллов
2 года назад
Деньги со стрелками
Ответственный и адекватный заказчик, заявку сформулировал чётко и аккуратно, рекомендую к сотрудничеству!
Понравилось обращение с заказчиком и необычайная ответственность в работе! Рекомендую всем этого дизайнера!!!
Ответный отзыв
moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$61
10 баллов
3 года назад
Верстка презентации для клиента
Благодарю Виталия за сотрудничество. Все хорошо - четкая постановка задачи, общение, оплата без промедления.
Прекрасное качество выполнения работы - снисходительное общение с заказчиком!!! Всё устроило и более чем, технические требования были выполнены в сроки, согласованные и предварительно обговоренные в двухстороннем порядке!!! Спасибо! Сотрудничеством довольны. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
HelperJet
41 год
6 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Совластие
Очень рекомендую заказчика, вежливый и вообще приятный Человек
Приятное и комфортное обращение с заказчиком!!! Спасибо за ответственную работу!!! Позитивное сотрудничество:)))
Ответный отзыв
VladdominikT
Владислав 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
$20
2 балла
3 года назад
День Инициативы
Из 20 доларов получил 10, очень долгая оплата непонятное ТЗ
Спасибо!
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