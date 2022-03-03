worldvsmoney

Необходимо разработать логотип и знаки для проекта Венера, отражающие символ власти и массовое объединение. Дизайнеру предстоит выбрать элемент власти, который станет символом проекта, учитывая религиозные, научные или философские концепции. Задача состоит в том, чтобы создать визуальный образ, который подчеркнет идеи и цели проекта, направленного на поддержку современного поколения.
- $10Логотипы и Знаки6 заявокЗакрытгод назад
- $30
Требуется создать минималистский логотип для Вечного Клуба, который будет служить образцом для общественных организаций. Логотип должен использовать 2-3 цвета, включая красный и зеленый. Основная целевая аудитория — женщины старше 20 лет, феминистки. Проект не является коммерческим, финансовой пирамидой или сектой.Закрытгод назад
- $15
Требуется разработка графического дизайна букв и цифр, символизирующих идеи технократии и арт-экономики в контексте проекта 'Венера'. Ожидается значимое графическое сочетание, которое будет отражать философию проекта и его цели для 21 века. Предложение о сотрудничестве включает обсуждение вознаграждения.Закрыт2 года назад
- $4
Задачи для будущего маркетолога в проекте 'Моя Любовь': определить ценовой сектор, создать конкуренцию, реализовать проект, описать преимущества продукта, подготовить техническое задание для рекламы и работать с бизнес-планом. Рассматривается бартерный подход или вознаграждение за пожертвования.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт2 года назад
- $9
Разработайте логотип для автомобильной компании JESUSAUTO. Он должен быть стильным и не ассоциироваться с церковью, при этом отражая высокое качество и привлекательность бренда для покупателей автомобилей и аксессуаров. Используйте символ ⊙ в дизайне.Закрыт2 года назад
- $15
Требуется разработка логотипа для города Рахия, который будет символизировать отношения человека к миру и идеалы любви. Основой для дизайна послужит философия Проекта Венера и концепция спасения мира. Ожидается креативный подход и глубокое понимание темы.Завершен2 года назад
- $6
Необходимо разработать логотип с буквой W (или перевернутой М), добавив по стрелке с каждой стороны. Логотип должен быть выполнен в различных цветовых проекциях и возможно размещен в геометрическом объекте. Работы займут 10-15 минут. Отправка на согласование обязательна.Завершен2 года назад
- $10
Требуется разработать логотипы и знаки для концепции роботов, создающих деньги. Задача включает выбор модели проекта, создание визуального плана с символами и словарным составом, а также формулирование идейного плана товарного знака.Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $33
Необходимо создать графическое изображение в формате А4 (горизонтально), включающее несколько сфер, каждая из которых будет представлять конкретную религию, валюту или идею. В центре разместить Землю, а вокруг нее - интернет, религии, валюты, демократию и Иисуса Христа. Используйте символическое изображение Единорога для передачи идеи единства.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нарисуйте восемь кругов с символами религий в цветах радуги и черном. Каждый круг должен быть оформлен в соответствии с цветом. Внизу справа разместите надпись. Обсуждение цены возможно.Закрыт2 года назад
- $33
Разработайте логотип для некоммерческого проекта, изображающий планету Земля с шествующим по ней Иисусом Христом, обрамленным 12 звездами. Логотип должен соответствовать нормам размещения религиозной пропаганды и отражать понимание церковной тематики. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется создать иллюстрацию планеты Земля, освещенной солнечными лучами, с надписью 'ППП'. Проект связан с инициативой 'Путь для всех религий' и направлен на реализацию идеи создания нового общественного предприятия.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется создать оригинальные логотипы и знаки для проекта Страна Главного Блаженства, которые будут иллюстрировать философскую концепцию Высшего Разума. Важно сохранить целостность проекта, используя символику греков и элементы архитектурного дизайна, чтобы отразить идеи абсолютного добра и зла.Закрыт3 года назад
- $15
Требуется дизайнер для создания логотипов и знаков для проекта 'Живая Нищета'. Необходимо предложить оригинальное видение социальных и культурных изменений, включая кризисы и общественные волнения. Обратите внимание на деятельность конкурентов, таких как проект Венера и Дух времени, и учтите важность национальной русской культуры в вашем дизайне.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка презентации для демонстрации продукции типографии, посвященной проекту 'топперы'. Презентация должна содержать 5-6 страниц с изображениями, описанием, артикулом, логотипом и ценами. Необходимы навыки в верстке и понимание принципов типографии. Формат - CDR или AI. Возможна предоплата.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
- $9
Требуется разработка логотипов и знаков для Проекта Венера, посвященного искусству выживания и любви. Необходимо создать символы, отражающие идеи мира без власти и нищеты, а также внедрить концепцию 'Политического Интеллекта'. Проект направлен на развитие общественных отношений и пропаганду ценностей любви и свободы.Закрыт3 года назад
- $16
Нужно разработать логотип с изображением бройлерного цыпленка, окруженного лавровым венком. Логотип будет использоваться для проекта, направленного на коллективное воздействие. В нижней части логотипа предусмотрена надпись.Завершен3 года назад
- $5
Требуется помощь в разработке уникального логотипа для проекта Венера, вдохновленного идеями Жака Фреско. Учитывайте возможность использования символов и образов, которые не вызовут социальных или религиозных споров. Ожидаются готовые элементы и исходные файлы. Временные рамки не ограничены, финансовые условия обсуждаемы.Завершен3 года назад
- $10
Требуется разработать логотип для проекта 'Царство Разума'. Необходимо нарисовать Кадуцей — символ мудрости и медицины — в формах креста, звезды и сердца. За каждый символ предусмотрено вознаграждение в 200 рублей. Ожидается креативный подход и уникальные идеи для улучшения проекта.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработка логотипа, основанного на изображении Иисуса Христа. Необходимо изменить цвет хитона на красный, выделить Землю голубым, добавить изображение голубя мира с оливковой ветвью, и точно изобразить ангела. Также требуется разместить надпись 'Проект Венера' сверху. Убрать двух голубей и согласовать финальный вариант.Завершен3 года назад