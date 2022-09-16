Требуется создать логотип для сайта trafmoney.com, который находится на стадии разработки. Логотип должен быть выполнен в темных цветах (черный, фиолетовый, красный, синий) в хайтек стиле. Он будет использоваться как на сайте, так и на фавиконе, поэтому важно избегать мелких деталей. Открыты к креативным идеям, включая текстовые варианты и графические элементы. Пожалуйста, предоставьте пояснения к своим решениям.
Страна Главного Блаженства
Требуется показать схематически образ идеи, основанной на иллюзии быть подобно Богу. Эта иллюзия вошла в проект, который теперь может иметь место, как самая основная и стержневая философская мечта - наделение проектом некой живой сущности, составляющей Высший Разум.
Можно показать символику ту, которую изображали греки во времена прихода к власти императора Иисуса Христа, при котором христианство стало одной из самых влиятельных политических течений Византии - но если бы этого не произошло, то поныне Греция бы так и была страной без статуса.
Здесь требуется разработать оригинальное решение, при котором бы сохранилась целостность проекта, но который бы вошел в историю, как архитектурный проект в числе тех, которыми сегодня становятся идеи абсолютного добра или зла.
Под Страной Главного Блаженства я понимаю синтез проектов и нестандартных идей, регулярно возникающих в сфере общественности и демонстрируемых интернетом, как путь к созидательному сообществу, минуя такие сферы деятельности, которые обязывают человека или группу людей к сознательному, но неэффективному принятию решений вслед за которыми могут появится побочные реакции, в числе которых возникновение регрессионных или революционных методов к воздействию извне и проявлению научных, религиозных, политических и социальных конфликтов в целом.
Прошу Вас учесть интересы моей стороны в выполнении технического задания над проектом.
Любая стилистика, не запрещенная законом, может влиться в идею как дополнительная технология, вслед за которой возможно появление нового научного мировоззрения.
Спасибо вашей стране за оказанное сотрудничество!
С уважением,
Заявки фрилансеров
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