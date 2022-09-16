Придумать логотип для сайта

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Закрыт23 заявки1638 просмотров
#1$10

нужен логотип для сайта trafmoney.com

сайт без дизайна и контента т к не запущен полноценно

ориентир по дизайну сайта (можно перенести и на лого): цвета и стиль - темные (черный/фиолетовый/красный/синий тд), хайтек

тематика сайта - маркетинг, манимейкинг

тз к логотипу - будет использоваться и на сайте, и на фавиконе (иконка на вкладке в браузере), поэтому избегать супер мелких деталей на лого. можно предлагать как текстовые варианты (ключи - Trafmoney, Traf, Money, TM и др. по логике), так и отрисовку, а также любые элементы (в тему), креативить как угодно - ограничений нет, твори. желательно добавить пояснения своей логики и видения

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