Требуется разработка логотипа и фавикона для компании Khasin Telecom, предлагающей услуги связи. Логотип должен быть строгим, самодостаточным и выполнен в деловом стиле. Исполнитель должен предоставить не менее 3 законченных вариантов. Более подробные требования указаны в прикрепленном файле.
Придумать логотип для сайта
нужен логотип для сайта trafmoney.com
сайт без дизайна и контента т к не запущен полноценно
ориентир по дизайну сайта (можно перенести и на лого): цвета и стиль - темные (черный/фиолетовый/красный/синий тд), хайтек
тематика сайта - маркетинг, манимейкинг
тз к логотипу - будет использоваться и на сайте, и на фавиконе (иконка на вкладке в браузере), поэтому избегать супер мелких деталей на лого. можно предлагать как текстовые варианты (ключи - Trafmoney, Traf, Money, TM и др. по логике), так и отрисовку, а также любые элементы (в тему), креативить как угодно - ограничений нет, твори. желательно добавить пояснения своей логики и видения
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