Добрый день! Необходимо разработать лого для бизнес-клуба и в дальнейшем продумать дизайн футболки с длинным рукавом с использованием этого лого.

Референс на футболку прикрепляю. Более подробно тз и оплату готова обсудить с понравившимся дизайнером)