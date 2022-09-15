Разработайте маскота для завода, который будет включать логотип и форму предприятия. Маскот может быть животным или вымышленным персонажем. Срок выполнения - до 18 сентября 2022 года.
Разработать логотип и продумать дизайн футболки с длинным рукавом
Добрый день! Необходимо разработать лого для бизнес-клуба и в дальнейшем продумать дизайн футболки с длинным рукавом с использованием этого лого.
Референс на футболку прикрепляю. Более подробно тз и оплату готова обсудить с понравившимся дизайнером)
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