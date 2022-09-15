Разработать логотип и продумать дизайн футболки с длинным рукавом

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Закрыт26 заявок380 просмотров

Добрый день! Необходимо разработать лого для бизнес-клуба и в дальнейшем продумать дизайн футболки с длинным рукавом с использованием этого лого.

Референс на футболку прикрепляю. Более подробно тз и оплату готова обсудить с понравившимся дизайнером)

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