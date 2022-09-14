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Закрыт27 заявок312 просмотров

Мы компания "Встречай гостей" - сервис по развитию организаций. Работаем во всех сферах (кофе, рестораны, медицинские организации, стоматологии, автосервисы и так далее). Занимаемся актуализацией данных карт и справочников, отвечаем на отзывы, добавляем фото и удаляем не эстетичные/ Делаем все, чтобы наши клиенты, как можно чаще, Встречали гостей.

Хочется что-то минималистичное.

3 года назад
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3 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

Роман
 
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21 день назад
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Наталья
 
22 года
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Была
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Аден
 
19 лет
3 года в сервисе
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Асланян
 
24 года
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год назад
3 года назад
Татьяна
 
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Мезон
 
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3 года в сервисе
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9 месяцев назад
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Александр
 
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Логотипы и Знаки
Мария
 
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Артем
 
28 лет
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Елена
 
37 лет
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144 отзыва
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Марина
 
27 лет
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Елена
 
44 года
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Владислав
 
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год назад
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Антон
 
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Евгения
 
26 лет
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3 года назад
Сабрина
 
23 года
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Яна
 
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49 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
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2 месяца назад
64 отзыва
3 года назад
Марина
 
40 лет
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22 дня назад
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Максим
 
28 лет
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Был
6 дней назад
105 отзывов
3 года назад
Давид
 
23 года
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5 дней назад
22 отзыва
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Надежда
 
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Роман
 
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