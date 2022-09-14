Мы компания "Встречай гостей" - сервис по развитию организаций. Работаем во всех сферах (кофе, рестораны, медицинские организации, стоматологии, автосервисы и так далее). Занимаемся актуализацией данных карт и справочников, отвечаем на отзывы, добавляем фото и удаляем не эстетичные/ Делаем все, чтобы наши клиенты, как можно чаще, Встречали гостей.

Хочется что-то минималистичное.