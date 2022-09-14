Требуется разработка логотипа для компании Же&Ка, занимающейся мебелью на заказ, включая кухни и шкафы. Логотип должен отражать индивидуальность бренда и включать слоган 'Преобразите интерьер с нами!'.
Создать логотип компании
Мы компания "Встречай гостей" - сервис по развитию организаций. Работаем во всех сферах (кофе, рестораны, медицинские организации, стоматологии, автосервисы и так далее). Занимаемся актуализацией данных карт и справочников, отвечаем на отзывы, добавляем фото и удаляем не эстетичные/ Делаем все, чтобы наши клиенты, как можно чаще, Встречали гостей.
Хочется что-то минималистичное.
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