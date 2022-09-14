Необходим индивидуальный логотип для компании, занимающейся военным снаряжением. Задача включает подбор шрифта, фона и заливки как для полного названия, так и для сокращенного. Требуется творческий подход и внимание к деталям.
Логотип
Нужен логотип для мебели на заказ (кухни,шкафы). Название компании Же&Ка. Слоган: Преобразите интерьер с нами!
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